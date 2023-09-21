«У каждого свое самоутверждение»: одинокая Муцениеце высмеяла молодую жену Прилучного

Агата Муцениеце считает, что Зепюр Брутян самоутверждается за счет фото с ее детьми. Об этом сообщает издание StarHit.

После развода Агата Муцениеце и Павел Прилучный не сумели сохранить дружеские отношения. Экс-супруги регулярно выясняют отношения в медийном пространстве. При этом актриса отметила, что старается идти на компромисс ради общих детей. Вот почему недавно она отпустила наследников на полтора месяца в путешествие с Павлом и его новой семьей.

Подписчики заметили, что Зепюр хорошо поладила с Мией и Тимофеем. Это подтверждают и частые публикации Брутян с детьми Агаты. Звезда «Закрытой школы» считает, что подобным способом супруга Павла пытается самоутвердиться.

«У каждого свое самоутверждение. Я в купальнике танцую. Кто-то моих детей выкладывает», — высказалась артистка.

Ранее мы писали о том, что 7-летняя дочь Прилучного и Муцениеце расплакалась, увидев мать, после каникул с отцом. Подробности смотрите в этой статье.

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