«Старания не оправдались»: звезды шоу-бизнеса скорбят по Алексею Янину

Настя Задорожная и Яна Чурикова скорбят по актеру Алексею Янину. Об этом сообщает издание StarHit.

В сентябре 2023 года новость о смерти Янина появлялась дважды. В первый раз трагичную весть распространили мошенники, которую спустя время опровергла супруга Алексея. Спустя две недели стало известно о том, что жизнь актера оборвалась по-настоящему. Друзья и коллеги Алексея выражают соболезнования его семье, которая делала все для спасения артиста.

В личном блоге актриса Настя Задорожная показала фрагмент из сериала, в котором она снималась с Яниным. По сюжету, ее героиня узнала о смерти мужа, попавшего в ДТП. Проснувшись, она поняла, что возлюбленный жив и находится в безопасности. Экранным супругом Задорожной стал Алексей. Вот почему кадры из фильма она подписала: «Останься, останься».

«Ужасно то, что произошло с Лешей несколько лет назад. Ужасно, что все старания не оправдались. Ужасно плохо за всю семью», — с горечью высказалась артистка.

Настя, узнав о трагедии с коллегой, перевела финансовую помощь его родственникам.

Также слова поддержки выразила телеведущая Яна Чурикова. Несколько месяцев назад она брала интервью у супруги Алексея. Кроме того, Яна помогла родственникам Янина собрать 500 тысяч рублей на его лечение.

Ранее мать Алексея Янина объяснила, почему похороны актера будут закрытыми. Подробности смотрите в этой статье.