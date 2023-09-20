«Это какой-то кошмар»: семилетняя дочь Прилучного и Муцениеце расплакалась, увидев мать, после каникул с отцом

Скандальный развод актера Павла Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце не помешал найти паре общий язык в будущем, ведь у звездных родителей есть сын и дочь. Дети иногда навещают отца, однако их последний визит вызвал у матери вопросы.

Мия и Тимофей провели часть прошедшего лета вместе с бывшим главой семейства на островах. Агата отпустила детей с Прилучным на Мальдивы. Там брат и сестра познакомились с новой семьей отца. Актер публиковал совместные фотографии с отдыха, на которых выглядел довольно счастливым в окружении детей, молодой жены и мамы.

При этом Муцениеце крайне редко выходила на связь с сыном и дочкой. И причина не в ее нежелании — девочку с мальчиком практически отрезали от общения с матерью. Агата рассказала об этом в личном YouTube-влоге «Честные будни».

Муцениеце призналась, что очень сильно скучала по детям. Теперь в голову актрисе больше не придет идея отдавать наследников отцу на такой длительный срок — полтора месяца. Как выяснилось, такой график никуда не годится. К тому же Прилучный показал себя не с лучшей стороны.

«Это какой-то кошмар! Больше не буду отдавать их на полтора месяца. Поняла, что такой график не годится. А самый прикол в том, что… все-таки отец у них — холодец. Они так редко на связи! У них то денег нет на телефоне, то интернет им не подключат, то телефоны забирают и дают планшеты… С ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает», — поделилась Агата.

Что примечательно, дети настолько сильно соскучились по матери, что девочка даже расплакалась, увидев ее.

Ранее Муцениеце поделилась подробностями о состоянии сына после развода. Оказалось, что мальчик долго плакал из-за кота.