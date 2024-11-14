У футболиста Федора Смолова украли часы за 8 млн во время матча в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

10 ноября в Казани был матч, во время которого, по словам Федора, произошла кража. Футболист оставил аксессуар в шкафчике и ушел на поле. Вернувшись в раздевалку, спортсмен не обнаружил лимитированных часов Royal Oak от Audemars Piguet. Смолов и сотрудники стадиона просмотрели камеры наблюдения, но никто из чужих не заходил в раздевалку спортсменов.

На данный момент футболист не комментировал инцидент.

Ранее жена Федора Смолова получила в подарок сумку стоимостью от трех миллионов рублей. Подробности читайте в этой новости.

Напомним, футболист счастлив в браке с Кариной Истоминой. В 2023 году они стали родителями и назвали малышку Лорой.