33-летний футболист Федор Смолов назвал новорожденную дочь необычным именем. Об этом сообщает издание Sport24.

После победного матча Смолов пообщался с журналистами и поделился подробностями личной жизни. Не так давно спортсмен стал отцом. Его супруга Карина Истомина родила дочь. Как выяснилось, малышку назвали Лорой. Именно ей футболист посвятил решающий гол.

«Гол посвящаю дочке, которая у меня родилась. Мы назвали ее Лорой», — высказался Федор.

Напомним, что Карина долго скрывала беременность. Знаменитость сообщила о пополнении в семье лишь за несколько месяцев до родов.

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