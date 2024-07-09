НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 июля 2024, 16:47
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Карина Истомина получила в подарок сумку стоимостью от трех миллионов рублей

Карина Истомина получила в подарок сумку стоимостью от трех миллионов рублей

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Карина Истомина получила в подарок сумку стоимостью от трех миллионов рублей. Жена Федора Смолова похвасталась аксессуаром в соцсети.

Карина получила в подарок сумку из черной кожи от элитного бренда Hermes. Стоимость аксессуара начинается от трех миллионов рублей: цена зависит от типа кожи и фурнитуры.

Истомина решила соответствовать трендам и повязала на ручку сумки шелковый платок. Также жена Смолова показала два кольца с бриллиантами.

Карина Истомина получила в подарок сумку стоимостью от трех миллионов рублей

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что Карина и Федор сыграли свадьбу летом 2023 года, а осенью супруги стали родителями. У них родилась дочь Лора.

Ранее Карина Истомина рассказала о заработке на YouTube. Знаменитость выпускает шоу «Справиться проще» о ментальном здоровье. Ее соведущей стала психолог Наташа Каданева. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Нонна Гришаева вышла на подиум в зимнем наряде в 30-градусную жару.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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