Карина Истомина получила в подарок сумку стоимостью от трех миллионов рублей
© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Карина Истомина получила в подарок сумку стоимостью от трех миллионов рублей. Жена Федора Смолова похвасталась аксессуаром в соцсети.
Карина получила в подарок сумку из черной кожи от элитного бренда Hermes. Стоимость аксессуара начинается от трех миллионов рублей: цена зависит от типа кожи и фурнитуры.
Истомина решила соответствовать трендам и повязала на ручку сумки шелковый платок. Также жена Смолова показала два кольца с бриллиантами.
Напомним, что Карина и Федор сыграли свадьбу летом 2023 года, а осенью супруги стали родителями. У них родилась дочь Лора.
Ранее Карина Истомина рассказала о заработке на YouTube. Знаменитость выпускает шоу «Справиться проще» о ментальном здоровье. Ее соведущей стала психолог Наташа Каданева. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что актриса Нонна Гришаева вышла на подиум в зимнем наряде в 30-градусную жару.