Карина Истомина получила в подарок сумку стоимостью от трех миллионов рублей. Жена Федора Смолова похвасталась аксессуаром в соцсети.

Карина получила в подарок сумку из черной кожи от элитного бренда Hermes. Стоимость аксессуара начинается от трех миллионов рублей: цена зависит от типа кожи и фурнитуры.

Истомина решила соответствовать трендам и повязала на ручку сумки шелковый платок. Также жена Смолова показала два кольца с бриллиантами.