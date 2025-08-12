У футболиста Дмитрия Тарасова обнаружен долг перед налоговой в 4 миллиона рублей

У бывшего футболиста Дмитрия Тарасова новые неприятности. Выяснилось, что у спортсмена образовалась большая задолженность перед Федеральной налоговой службой России.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач» ИП Тарасова задолжала налоговой сумму в размере 4 миллиона 56 тысяч рублей. Подробности неизвестны. Также пока нет информации о возможной блокировке счетов экс-полузащитник «Локомотива».

Недавно сам Тарасов поделился плохой новостью: мошенники обманули его маму. В общей сложности злоумышленники украли у пожилой женщины 6 миллионов рублей. Все началось с сообщения о взломе Госуслуг и просьбы связаться по указанным номерам, чтобы «спасти личные данные», рассказал спортсмен.

Ранее мы также писали о том, как бывший футболист Дмитрий Тарасов оправдался за флирт с моделями в Сочи. По его словам, это был деловой диалог. Скандал начался после того, как в Сети появились скриншоты переписки спортсмена с девушками. Однако жена Тарасова его простила.