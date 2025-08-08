«Таких мужчин ругать невозможно»: почему жена Тарасова простила ему флирт с моделями

По словам Самбурского, женщины в публичных браках выбирают молчание не из-за слепоты, они понимают, что их муж интересен множеству девушек. Чаще они следуют расчёту. Скандал бьёт не только по мужу, но и по ней самой, по устойчивости семьи, по детям. Поэтому эмоции прячутся за идеально уложенными волосами и мягкой улыбкой.

А свекровь — на подхвате

Эксперт отметил, что поддержка свекрови Костенко тоже объяснима. Для матери это, прежде всего, защита сына, но и вторичная выгода – защита образа семьи, в который она вложила годы. В динамике «мы против всех» упрочняется союз, даже если внутри есть напряжение.