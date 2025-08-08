«Таких мужчин ругать невозможно»: почему жена Тарасова простила ему флирт с моделями
© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Дмитрий Тарасов угодил в скандал. Дело в том, что в Сети появилась переписка, подтверждающая флирт футболиста с моделями из Сочи. После публикации скриншотов Тарасов столкнулся с критикой, а его жена Анастасия Костенко с поддержкой и сочувствием. Несмотря на это, модель не только простила мужа, но и посвятила ему трогательный пост. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил, почему Костенко заступилась за Тарасова и оставила его поступок безнаказанным.
«Он хищно обаятельный: не красивый в классическом смысле. У таких мужчин есть особый тип харизмы: смесь уверенности, ухоженности и умения держать контакт взглядом. Женщинам таких мужчин ругать невозможно: психика подсказывает, что они могут и «достать мамонта», и защитить. Реакция Анастасии Костенко — отдельная глава. Вместо скандала и публичных претензий — семейное видео и фраза про «сад, в котором растут цветы жизни». С психологической точки зрения, это классическая защитная стратегия: демонстрировать благополучие, показывать в соцсетях идеальную картинку, чтобы сохранить ощущение контроля внутри», — высказался эксперт.
Самбурский Станислав
По словам Самбурского, женщины в публичных браках выбирают молчание не из-за слепоты, они понимают, что их муж интересен множеству девушек. Чаще они следуют расчёту. Скандал бьёт не только по мужу, но и по ней самой, по устойчивости семьи, по детям. Поэтому эмоции прячутся за идеально уложенными волосами и мягкой улыбкой.
А свекровь — на подхвате
Эксперт отметил, что поддержка свекрови Костенко тоже объяснима. Для матери это, прежде всего, защита сына, но и вторичная выгода – защита образа семьи, в который она вложила годы. В динамике «мы против всех» упрочняется союз, даже если внутри есть напряжение.
Лопнет ли терпение?
«Теоретически может. Когда внутреннее раздражение и накопленная обида превышают страх потери статуса, женщины уходят даже из «идеальных» на вид браков. Чаще всего это происходит после повторяющихся эпизодов и ощущения, что её границы системно не уважают. Но бывает и иначе: роль хранительницы очага становится настолько частью идентичности, что женщина остаётся — даже если любовь давно трансформировалась в привычку. Костенко, похоже, выбирает стратегию «мы — единый фронт». И это работает, пока внешний блеск перевешивает внутренние сомнения», — резюмировал Станислав.
Самбурский Станислав