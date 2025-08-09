Мама Дмитрия Тарасова попала в беду, с ней работают психотерапевты: футболист объяснил, что случилось
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что его пожилая мама попала в беду. По его словам, она поверила телефонным мошенникам и отдала им 6 миллионов рублей.
В личном блоге бывший муж Ольги Бузовой раскрыл подробности произошедшего.
«Пишем заявление… мама попала в беду», - показал Тарасов снимок из отдела полиции, куда пришел с родительницей.
Он отметил, что все началось с сообщения о взломе Госуслуг и просьбы связаться по указанным номерам, чтобы «спасти личные данные». Далее все развивалось по стандартной схеме – у женщины начали вымогать крупные суммы денег, за три дня она успела не только отдать все сбережения, но и занять деньги у знакомых, а также продать свою машину.
«Ей запретили звонить сыну и дочке. Это самая главная ошибка. Надо звонить родственникам или сотрудникам полиции. Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты», — поделился футболист.
