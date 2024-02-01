У экс-солистки Большого театра Чистовой случился гипертонический криз

Российскому педагогу по балету и экс-солистке Большого театра Нине Чистовой трижды за последние три дня вызывали скорую помощь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, у 92-летней танцовщицы случился гипертонический криз: она столкнулась с увеличением давления, ознобом, жаром, головокружением и слабостью. Чистова отказалась от госпитализации, в настоящий момент она находится дома под наблюдением медиков и близких. При ухудшении состояния бывшей солистке Большого театра рекомендовали госпитализацию.

Напомним, Нина Чистова исполняла основные партии в «Спящей красавице», «Медном всаднике», «Лебедином озере», «Дон Кихоте». С 1972 года артистка прекратила выступления на сцене и занялась преподавательской деятельностью.

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