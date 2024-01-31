Уехавший из России актер Никита Кукушкин стал отцом в Германии

Актер Никита Кукушкин вместе с женой Анной Назаровой и дочерью Софией вот уже как год не живет в России. Семейство переехало в Берлин. Там у знаменитости на свет появился еще и сын, передает Kp.ru.

Супруги поделились радостным событием не так давно. Они сообщили о пополнении в семействе через социальные сети. У актера родился наследник. Мальчика назвали Мироном. Также супруги опубликовали фото новорожденного сына.

Кукшкин уехал из России год назад. В Москве у российского актера осталась неизлечимо больная мать. За пожилой женщиной присматривают посторонние люди. Об этом рассказал сам Никита. По словам знаменитости, она сама не захотела, чтобы он остался.

Ранее Станислав Садальский высказался об уехавших за рубеж российских артистах. Он объяснил, почему они не будут иметь успеха у местного зрителя.