У двойняшек певицы Аллы Пугачевой найден отец, готовый сдать ДНК-тест. Об этом сообщает издание kp.ru.

Существует вероятность, что предполагаемым отцом Лизы и Гарри стал Сергей Савин. В далеком прошлом композитор принимал участие в «Факторе А», на котором он познакомился с Пугачевой. По словам Савина, артистка уделяла ему особое внимание и даже хотела ради него отметить свадьбу с юмористом. После этого распространились слухи о том, что именно Сергей является отцом двойняшек. Узнав об этом, композитор заявил о готовности сдать ДНК-тест.

«Если слухи будут множится, готов сдать ДНК-тест», — резюмировал Савин.

Также в недавнем интервью Савин сообщил, что свадьба Пугачевой и юмориста является пиар-историей. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что уехавшая из РФ певица Алла Пугачева продала второй замок в Подмосковье.