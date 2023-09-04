Галкин* был в ярости: назван фаворит Пугачевой, из-за которого она хотела отменить свадьбу

Певица Алла Пугачева хотела отменить свадьбу с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) из-за Сергея Савина. Композитор поделился откровением с изданием aif.ru.

По воспоминаниям Сергея, в 2011 году он стал победителем шоу «Фактор А», в котором певица была членом жюри. Композитор признался, что артистка уделяла ему особое внимание и «постоянно старалась с ним уединиться».

В том же году Савин попал в ДТП, после которого ему провели операцию. По словам знаменитости, Пугачева не бросила его в трудный период и ежедневно приезжала к нему в больницу.

Несчастье с Сергеем совпало с датой свадьбы артистки. Из-за этого знаменитость хотела отменить торжество. Подобная ситуация крайне не понравилась ее будущему супругу.

«Алла Борисовна приехала ко мне после дикого скандала, который ей устроил Галкин* по этому поводу. Свадьбу не отменили, а перенесли на более поздний срок», — высказался Сергей.

Савин с пониманием отнесся к решению Пугачевой. По его словам, свадьба с юмористом была ей необходима ради пиара.

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*признан иноагентом на территории РФ