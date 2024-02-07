«Решили пожениться во время беременности»: актриса Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова

Актриса Зоя Бербер вышла замуж за коллегу Максима Белбородова. Звезда «Реальных пацанов» призналась, что они решили не ждать родов и расписаться во время беременности.

7 февраля пара знаменитостей отправилась в ЗАГС на Барвихе и официально зарегистрировала свои отношения. Для церемонии Зоя выбрала белое платье длины миди с объемными воланами, которые скрывали ее округлившийся живот. А жених подобрал для себя классический черный костюм с бабочкой.

По словам Бербер, у них с Максимом было несколько вариантов, когда сыграть свадьбу. Но в итоге они решили расписаться сейчас. Актриса поделилась, что, вероятно, после родов ей уже не захочется организовывать праздник, так как у нее будут совсем другие заботы.

«И тогда я вообще останусь без свадьбы. В общем, мы с Максимом решили пожениться во время беременности. Пускай, ничего страшного», - рассказала Зоя изданию «7Дней.ru».

Напомним, что о беременности звезды стало известно только в конце января. Она опубликовала в личном блоге фото с животом, заявив, что об этом не знала даже ее мама.