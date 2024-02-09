Дочь Михаила Турецкого после аборта решилась на операцию ради шанса забеременеть. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог Натальи Турецкой.

Наталья уже несколько лет состоит в браке и воспитывает детей. Когда-то дочь Михаила была беременна в третий раз. Однако при обследовании выяснилось, что у малыша синдром Дауна. Из-за этого, по информации источника, девушка сделала аборт. Наталья мечтает вновь стать мамой, но многочисленные процедуры ЭКО не принесли желаемого результата. Вот почему она решилась на серьезную операцию.

«В яичнике образовалась киста, которая не проходит уже полгода. Я пять лет пытаюсь уже забеременеть, но с такой кистой у меня нет никаких шансов. Другого выхода нет», — сообщила Турецкая.

Приехав в клинику, Наталья услышала то, что ее повергло в шок. Врачи сообщили, что высока вероятность удаления труб.

«Если они находят то, что им не нравится, они удаляют трубы. Такое я не была готова услышать», — резюмировала Наталья.

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