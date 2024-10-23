У больной раком Светланы Дружининой ухудшилось состояние. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 88-летняя актриса жаловалась на боли в области левой лопатки. Врачи провели ей комплексное обследование, которое показало, что болезнь прогрессирует. Ей назначили амбулаторное лечение.

На данный момент представители Дружининой не комментировали новость про ее состояние.

Напомним, знаменитость борется с раком легких уже несколько лет.

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