Юрий Башмет пытается через суд выписать пятерых бывших жильцов своей новой квартиры

Дирижер Юрий Башмет через суд пытается выписать бывших жильцов своей новой квартиры. Речь идет о выписке пяти человек из жилья в центре Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, квартира Башмета площадью 159 кв.м стоит 115 млн рублей. Она расположена в особняке «Саввинское подворье», что в пяти минутах от Красной площади и МХТ им. Чехова.

В доме всего 24 квартиры. Башмет подал заявление в суд о выселении пятерых незнакомцев. По всей вероятности, выписываться добровольно те не захотели.

Ранее сообщалось, что Башмет заработал на своем Центре творческих встреч 28 млн рублей, прибыль компании оценили в 11 млн.