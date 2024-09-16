«Сумасшедшие деньги истратили»: Светлана Дружинина раскрыла причину кассового провала «Гардемаринов»

Актриса и режиссер Светлана Дружинина рассказала, что приключенческий фильм «Гардемарины» с Дмитрием Харатьяном и Александром Домогаровым в главных ролях не окупился в прокате из-за нехватки средств на его продвижение.

Она пояснила, что на рекламную кампанию пришлось бы потратить сумасшедшие деньги, которых у команды просто не было.

«Знаете, я вам скажу сразу: 15 секунд рекламы стоят 600 тысяч рублей. По поводу первой картины — ее еще попытались отрекламировать. Сумасшедшие деньги истратили. И эту рекламу никто не видел. 15 секунд в течение дня проходят незаметно», — поделилась Дружинина в беседе с NEWS.ru.

При этом вторую часть «Гардемаринов» не пришлось рекламировать благодаря приглашению на телеканал «Россия». Фильм показали в эфире 6 января.

27 августа журналисты сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у Светланы Дружининой. Сообщалось, что у звезды фильма «Девчата» обострение рака легких. При этом муж Дружининой назвал глупостью новости о ее госпитализации.