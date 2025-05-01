«У богатых свои причуды»: отметивший 58-летие Киркоров получил необычный подарок за 1,5 млн

Андрей Малахов подарил Филиппу Киркорову на день рождения вязаные цветы за 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

Киркоров с размахом отметил 58-летие. В его загородном доме собрались почти все звезды шоу-бизнеса: Григорий Лепс, Наташа Королева, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Андрей Малахов и многие другие. Гости торжества порадовали артиста дорогими подарками. Так, Собчак преподнесла ему картину с черной пантерой, а Малахов — вязаные цветы от бренда Bottega Veneta.

«Хотелка дня, называется. Это Bottega. Считаю, что наши бабушки сплетут такое даже лучше», — рассказал телеведущий на камеру.

По информации источника, стоимость букетов составляет 1,5 млн рублей.

К слову, фолловеры не оценили подарок Малахова, заявив, что «у богатых свои причуды».

Ранее Филипп Киркоров отказался отвечать, поздравил ли Аллу Пугачеву с днем рождения. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певца Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения из-за клипа.