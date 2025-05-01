Всему виной пропаганда: Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения

Певца Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети после публикации нового клипа. Такой «подарок» артист получил прямо в день рождения.

Свое 58-летие исполнитель хита «Единственная» отметил довольно скромно. Так как недавно Филипп похоронил отца, он отказался от масштабного праздника и собрал лишь самых близких друзей. Специально ко дню рождения певец подготовил клип на песню «Везувий», который считает одним из лучших в своей карьере. Однако премьера пошла не по плану.

После публикации видеоролика Киркоров узнал, что его страницу заблокировали. По словам артиста, это могло произойти из-за того, что в клипе усмотрели пропаганду оружия. Отметим, что на Филиппа в соцсети подписано несколько миллионов человек.

К слову, праздник вокалиста был омрачен еще и недавней травмой, которую он получил во время концерта в Петербурге. Филипп пострадал в номере, где используется пиротехника. У него диагностировали ожог второй степени.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как его дочь узнала о смерти дедушки.