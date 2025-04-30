Сделал вид, что не слышит: Киркоров отказался отвечать на вопрос о Пугачевой

Певец Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на вопрос о бывшей жене – Алле Пугачевой. Он сделал вид, будто не слышит.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

30 апреля Киркорову исполнилось 58 лет. 15 числа день рождения был у певицы Аллы Пугачевой – артистка встречала 76-летие на Кипре. Многих интересовало, поздравил ли ее Киркоров.

Журналисты задали соответствующий вопрос на презентации нового клипа артиста на песню «Везувий». Киркоров в этот вечер общался как с гостями, так и с журналистами. Однако не все вопросы пришлись исполнителю по духу.

«Филипп, а Аллу Борисовну с днем рождения поздравили?» - спросила журналистка.

Но Киркоров улыбался и не стал ничего отвечать, будто не слышал вопроса.

Он поинтересовался: «Ну что, все? Вопросы все?»

Бывшие супруги не общаются несколько лет. Певец говорил, что дружба закончилась с отъездом Пугачевой из России.

Ранее в апреле сообщалось, что артистка выпустила третью песню о войне. Композиция посвящена отцу и его друзьям-фронтовикам.