Сделал вид, что не слышит: Киркоров отказался отвечать на вопрос о Пугачевой
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Певец Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на вопрос о бывшей жене – Алле Пугачевой. Он сделал вид, будто не слышит.
Об этом сообщает сайт mk.ru.
30 апреля Киркорову исполнилось 58 лет. 15 числа день рождения был у певицы Аллы Пугачевой – артистка встречала 76-летие на Кипре. Многих интересовало, поздравил ли ее Киркоров.
Журналисты задали соответствующий вопрос на презентации нового клипа артиста на песню «Везувий». Киркоров в этот вечер общался как с гостями, так и с журналистами. Однако не все вопросы пришлись исполнителю по духу.
«Филипп, а Аллу Борисовну с днем рождения поздравили?» - спросила журналистка.
Но Киркоров улыбался и не стал ничего отвечать, будто не слышал вопроса.
Он поинтересовался: «Ну что, все? Вопросы все?»
Бывшие супруги не общаются несколько лет. Певец говорил, что дружба закончилась с отъездом Пугачевой из России.
Ранее в апреле сообщалось, что артистка выпустила третью песню о войне. Композиция посвящена отцу и его друзьям-фронтовикам.