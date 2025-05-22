У блогерши Лерчек обнаружили новый долг перед ФНС в 28 млн

У 32-летней блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) обнаружили новый долг перед ФНС в 28 миллионов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, ФНС выставила Валерии очередной многомиллионный счет. Хотя только на прошлой неделе Чекалина погасила задолженность в 25 миллионов.

На данный момент Лерчек сидит под домашним арестом уже восемь месяцев. Она находится в подмосковном коттедже с двумя сыновьями и дочкой.

Чекалиной и ее экс-супругу грозит до пяти лет колонии за вывод 250 миллионов за марафоны через Дубай.

Ранее стало известно, чем занимается блогерша Лерчек под домашним арестом. Подробности читайте в этой новости.

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