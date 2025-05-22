Певец Филипп Киркоров лишился бизнеса по продаже одежды: подробности

Налоговая ликвидирует бизнес певца Филиппа Киркорова по продаже одежды. Компания просуществовала 13 лет, но особой прибыли артисту не принесла. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Филипп зарегистрировал ООО «Филл фо ю», чтобы торговать фирменными вещами. Бутик находился в одном из ТЦ столицы, и первое время дела у него шли хорошо. В магазине продавали одежду со стразами, иногда можно было приобрести предметы из гардероба самого Киркорова.

Но в последние годы покупателей стало меньше. Бутик переехал в сток-центр. По данным источника, на сотрудников магазина поступали жалобы, якобы они хамили клиентам. В итоге Филипп отказался от этой идеи, так как ушел в сильный минус. Точку закрыли, но от компании не избавились. В ноябре 2024 года ФНС заблокировала счета организации, а недавно начала процесс ликвидации.

Филипп Киркоров новости пока не прокомментировал.

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