Играет с детьми, крутит колеса: чем занимается блогерша Лерчек под домашним арестом

Папарацци засняли довольную Лерчек, отбывающую домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Журналисты сняли будни блогерши Лерчек, которая находится под домашним арестом. Выяснилось, что интернет-коуч не скучает в четырех стенах. На кадрах видно, как Лерчек играет с детьми, смеется и пытается делать акробатические трюки вроде колеса.

Напомним, в марте 2023 года Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов. С октября 2024 года блогерша находится под домашним арестом в коттедже в подмосковном городе Истра. По схожей статье обвиняют и бывшего мужа Валерии Чекалиной, Артема Чекалина. Экс-супругам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что Natan накинулся на Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек. Он назвал поведение телеведущей непрофессиональным.