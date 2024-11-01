Опубликовано 01 ноября 2024, 17:121 мин.
У Александра Петрова нашли сотни штрафов за нарушение ПДД
Актер Александр Петров получил 299 штрафов за нарушение ПДД.
© Ксения Угольникова/East News
У российского актера Александра Петрова обнаружили сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
По данным источника, суммарно звезда «Полицейского с Рублевки» получил 299 штрафов. В основном артист получал взыскания за превышение скорости, а также за нарушения правил парковки и стоянки в неположенном месте.
Уточняется, что Петров является владельцем четырех иномарок: ВМW 840, Мercedes Вenz GLЕ, Mitsubishi Outlander и Kia Rio. К настоящему моменту актер оплатил все счета.
Ранее Александр Петров рассказал о мечте покорить Голливуд и сняться в картине у Квентина Тарантино.
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