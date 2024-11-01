Молодую жену Александра Петрова поздравляют с беременностью

23-летнюю жену актера Александра Петрова заподозрили в беременности. Россияне обсуждают возможное пополнение в семье артиста в соцсети.

В Москве состоялась премьера сериала «Дайте шоу». Мероприятие посетили Аглая Тарасова, Милош Бикович, Софья Синицына, Игорь Верник и Александр Петров с женой. Для выхода в свет актер выбрал расслабленный образ. Он надел джинсы, белую футболку и бежевую кофту. А Виктория отдала предпочтение классическому стилю: на ней был костюм с юбкой и черная водолазка.

Россияне обратили внимание на свободный крой одежды Виктории. Более того, они заметили, что в ее фигуре произошли изменения. Увидев фотографии с мероприятия, поклонники стали поздравлять Викторию с беременностью. Однако ни она, ни ее муж не комментировали слухи о пополнении.

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