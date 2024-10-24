Пропавший из кино Александр Петров рассказал о мечте покорить Голливуд

Актер Александр Петров не отказывается от своей мечты покорить Голливуд. Он признался, что хочет сняться в фильме у режиссера Квентина Тарантино.

Еще несколько лет назад Петров был в каждом российском проекте. Он брался за все роли, которые ему предлагали. Однако сейчас он почти не появляется в новых кинокартинах. Он женился, погрузился в семью и стал более выборочно подходить к рабочим предложениям. Например, он решил сняться в комедии «Василий», в которой сыграл близнецов. Премьера запланировала на январь 2025 года.

Но главная мечта Петрова остается неизменной. В одном из интервью он признавался, что хочет получить «Оскар». И от желания он не отказывается.

«Если говорить о проектах мечты, я бы, конечно, хотел сняться у Квентина Тарантино. В нем есть самобытность, он ни на кого не похож. Мне кажется, мы близки по духу», - рассказал Петров «Ведомостям».

Напомним, что Александр Петров стал известен благодаря проектам «Полицейский с Рублевки», «Лед», «Метод», «Гоголь», «Текст» и многим другим.

Ранее стало известно, что Александр Петров продает билеты на свои поэтические вечера за 60 тысяч рублей.