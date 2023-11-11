У актрисы Ксении Утехиной украли айфон на фоне слухов о романе с Машковым

В одном из ресторанов Москвы у молодой актрисы Ксении Потехиной украли айфон. Пропажа случилось после слухов о близких отношениях артистки с художественным руководителем «Табакерки» Владимиром Машковым.

6 ноября 23-летняя Ксения готовилась к съемкам в одном из ресторанов Москвы. Зайдя в уборную, она положила айфон на раковину, переоделась и ушла работать. Когда актриса снялась в нескольких дублях, то вспомнила, что забыла телефон. Но, вернувшись в уборную, она увидела, что его уже нет, пишет Telegram-канал Baza.

Отметим, что в этот день в СМИ появилась информация о романе Ксении с актером Владимиром Машковым. Девушка опровергла сплетни, пояснив, что не скрывает своего молодого человека, а к артисту испытывает только уважение. Ее слова доказывают фотографии, на которых Ксения запечатлена в объятиях возлюбленного.

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