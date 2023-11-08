Владимира Машкова подозревают в романе с 23-летней начинающей актрисой Утехиной

59-летнего Владимира Машкова подозревают в романе с 23-летней начинающей актрисой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на Telegram-канал Антиглянец.

По информации источника, новой избранницей артиста стала Ксения Утехина. Девушка является коллегой Владимира, работает в Театре Олега Табакова и пробует себя в сфере кино. Впервые Ксения появилась на экранах в фильме «Небесная команда».

Несмотря на сообщения СМИ, артистка увлечена другим мужчиной. Это доказывают фотографии Ксении, на которых она запечатлена в объятиях возлюбленного.

Кроме того, на связь с изданием StarHit вышла Виктория Беляева, знакомая с ситуацией, и подтвердила роман Ксении. Виктория уточнила, что Утехину и Машкова связывают только рабочие отношения.

«У Ксении есть молодой человек. Такие новости могут быть неприятны для них», — резюмировала Беляева.

Отметим, что сам Владимир никак не комментировал сообщения СМИ о его романе с коллегой.

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