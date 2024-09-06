У актрисы Александры Ребенок украли велосипед стоимостью 211 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пропажу актриса Александра Ребенок заметила, когда отправила сына покататься на велосипеде по городу. Когда мальчик вышел из квартиры, дорогостоящего велосипеда марки STERN нигде не было. Выяснилось, что его украли.

Ущерб актриса оценила в 211 тысяч рублей. Спустя некоторое время полицейским удалось поймать вора — однако мужчина заявил, что велосипед он уже перепродал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «кража».

Ранее мы уже писали о похожем случае. У мужа блогерши Лизы Лазерсон украли велосипед за несколько сотен тысяч рублей. Пропажа обнаружилась после того, как мужчина попал на велосипеде в ДТП.

Мы также рассказывали о случае, когда в Абакане мужчина зашел в детский сад и выкрал чужого ребенка.