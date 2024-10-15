«Операция немыслимо удачная»: друг Василия Ливанова раскрыл подробности состояния актера

Поэт-песенник и писатель Юрий Энтин рассказал о состоянии госпитализированного актера Василия Ливанова. В беседе с ТАСС драматург заявил, что 89-летний звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» идет на поправку.

«Кратко сказать, [Василий Ливанов] идет на поправку, ему сделана очень удачная операция. Я даже из первых рук знаю, что операция немыслимо удачная, что она войдет как-то в „анналы истории“, он поправляется», — сообщил Юрий Энтин.

В СМИ появлялась информация о том, что Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Отвечая на вопрос ТАСС об этом, 89-летний поэт-песенник заявил, что его друг не был в коме.

Напомним, 1 октября сообщалось о госпитализации актера. Уточнялось, что Василий Ливанов попал в больницу с подозрением на инсульт. По данным источников, до этого артиста оперировали в августе — тогда ему удалили тромб и расширили артерии.

По информации РИА Новости, в настоящее время Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Н.В. Склифосовского в Москве, его состояние улучшилось и сейчас оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы писали о том, что 57-летний актер Дмитрий Нагиев получил травму во время спектакля и отказался от госпитализации.