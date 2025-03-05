У актера Сергея Бурунова появился большой долг перед ФНС: подробности

У известного российского актера Сергея Бурунова появились внушительные долги перед ФНС. Речь идет о 10 млн рублей.

Как пишет Life.ru cо ссылкой на Telegram-канал SHOT, звезда «Полицейского в Рублевке» задолжал 10 млн 824 тыс. рублей. На актера оформлено только одно ИП, через которое он получает доход за съемки в фильмах.

Других компаний на артиста не оформлено. Если в ближайшее время Бурунов не погасит долг, его могут не выпустить за границу.

На Бурунова также оформлен автомобиль BMW X5, на котором сейчас висит девять неоплаченных штрафов за март. В основном — за превышение скорости. Общая их сумма составляет 9 тыс. рублей.

Недавно артист помирился с возлюбленной Екатериной Деви, которая младше его на 12 лет.

Также мы писали, что блогер Анастасия Ивлеева расплатилась с многомиллионными долгами после продажи особняка. В конце февраля организатор «голой» вечеринки продала дом в Истре за 120 млн рублей.