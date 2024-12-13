Снова вместе: Сергей Бурунов рассекретил возлюбленную, которая младше на 12 лет

Актер Сергей Бурунов помирился с Екатериной Деви после признания о расставании. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Не так давно Сергей объявил о разрыве с возлюбленной. Актер признавался, что для него расставание сравнимо с «маленькой смертью». На днях Бурунов дал понять, что его личная жизнь наладилась. На дне рождении Эмина Агаларова он появился с Екатериной Деви, намекнув на примирение.

По информации источника, пара весь вечер провела вместе, а Сергей сиял рядом с избранницей, которая младше на 12 лет.

Также звездную вечеринку посетили Дмитрий и Елена Маликовы, Ксения Собчак, Яна Рудковская, Дима Билан, Григорий Лепс, Стас Михайлов и многие другие.

Ранее психолог Дамиан Синайский заявил, что Бурунов не может создать семью из-за профессии. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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