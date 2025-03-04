Анастасия Ивлеева расплатилась с многомиллионными долгами после продажи особняка

Блогер Настя Ивлеева погасила долг в 24 млн рублей. По данным на 4 марта, информации о ее задолженностях не было.

На это обратил внимание сайт Kp.ru.

По его сведениям, Ивлеева частями гасила долг. Всего требовалось отдать государству 30 млн рублей.

Погашение долга совпало с продажей особняка: в конце февраля Ивлеева продала дом в Истре за 120 млн рублей.

Ранее сообщалось, что трехэтажный особняк в Подмосковье, где Ивлеева жила с рэпером Элджеем, собирались продать за 130 млн. Из-за отсутствия покупателей цену пришлось снизить до 120 млн.

Дом занимает значительную площадь и роскошно отделан внутри. В нем есть терраса, домашний кинотеатр, хаммам, тренажерный зал, бар. На участке расположен дом для персонала. Ивлеева вывезла из особняка мебель, оставив несколько тренажеров.

Известно также, что в дом Ивлеевой пытался проникнуть неизвестный с колючей проволокой. Он перелез через забор и разбил окно. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, он был задержан полицией.