У адвокатов появилась надежда: когда находящаяся в СИЗО Блиновская может выйти на свободу

Блогерша Елена Блиновская может выйти на свободу к Новому году. После признания ее банкротом и ввиду содействия следствию Елену могут выпустить из СИЗО в ближайшее время. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

У адвокатов Елены есть надежда, что она встретит новогодние праздники вместе с детьми. В таком случае ее супруг, находящийся в зоне СВО, сможет взять отпуск и воссоединиться с семьей.

Ранее суд признал Елену Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что активисты из «Ветеранов России» призвали актрису Юлию Хлынину поддержать СВО.