Звезду «Звоните ДиКаприо!» Юлию Хлынину призвали публично поддержать СВО

Актрису Юлию Хлынину, известную по роли в сериале «Звоните ДиКаприо!», призвали открыто поддержать СВО. С обращением к знаменитости выступили активисты движения «Ветераны России». Документ оказался в распоряжении портала NEWS.ru.

Руководитель организации Ильдар Резяпов отметил, что поддержка Хлыниной укрепит уверенность общества в единстве. Он считает, что деятели культуры не должны скрывать позицию.

«Движение «Ветераны России» обращается к Юлии Хлыниной с просьбой высказаться об СВО и поддержать тех, кто ежедневно рискует жизнью ради мирного будущего страны. Такая поддержка вдохновит наших бойцов и укрепит уверенность общества в ценности единства и верности Родине», - заявил активист.

Кроме того, Резяпов призвал Министерство культуры России обратить внимание на патриотические взгляды знаменитостей.

Напомним, что Юлия Хлынина играла в проектах «Елизавета», «Последняя минута», «Weekend», «Лед 2» и других.

Ранее Юлия Хлынина призналась, что у нее были психологические проблемы. Из-за них она на протяжении 12-ти лет ходила на терапии.