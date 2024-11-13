Cуд признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом

Суд в Москве признал блогершу, «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящий момент запущена процедура реализации ее имущества.

Недвижимость Блиновской, расположенная в коттеджном поселке «Миллениум», оценивается в 600 миллионов рублей. Налоговые органы работают в тесном сотрудничестве с мужем блогерши Алексеем. Последнего суд также может признать банкротом, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило в Арбитражный суд Ярославской области.

Федеральная налоговая служба оценивала долг Блиновской в 1,4 миллиарда рублей. Из них задолженность по налогам — 918 миллионов рублей, остальное — пени и штрафы. В начале октября юрист инфлюэнсерши Иван Морозов рассказывал, что Блиновская полностью погасила перед налоговой долг по НДФЛ на сумму более 320 миллионов рублей.

Ранее адвокат Елены Блиновской раскрыл некоторые детали ее состояния.