У 89-летнего Василия Ливанова обнаружили рак

У 89-летнего Василия Ливанова обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, опухоль показало МРТ во время обследования. Новообразование не прогрессирует и не угрожает жизни актера. При этом, как пишет SHOT, врачи опасаются удалять опухоль из-за возраста Ливанова.

Отмечается, что артиста выписали из больницы, где он находился с 29 сентября. После перенесенного инсульта у него парализована часть лица и нарушена речь.

На данный момент семья Ливанова не комментировала новости о его здоровье.

Ранее Юрий Энтин заявил, что 89-летний Василий Ливанов идет на поправку после операции. Подробности читайте в этой новости.

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