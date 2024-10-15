Олегу Газманову предложили выступить в зоне СВО после слов, что ему нельзя туда ехать

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил певцу Олегу Газманову выступить в зоне СВО. Предложение прозвучало вскоре после того, как артист заявил: «Мне нельзя туда ехать».

«Я приглашаю Олега Газманова в Горловку к бойцам нашей 132-й бригады. Обеспечим безопасность, большой толпы там не будет», - сказал Милонов в разговоре с изданием «Абзац».

По мнению парламентария, Газманов своим выступлением поддержит ребят, которые являются поклонниками творчества и выросли на песнях певца. Милонов считает, что это было бы со стороны артиста «красиво и по-настоящему».

Ранее Газманов говорил, что выступать в зоне СВО ему запретили спецслужбы. Якобы, на выступлении соберется много людей, а скопление народа в условиях боевых действий опасно и рискованно. При этом исполнитель признался: он очень хотел бы выступить в зоне СВО. Однако, по словам артиста, сейчас это «невозможно».