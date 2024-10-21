У 89-летнего Василия Ливанова начались проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, после выписки из больницы у актера начались проблемы с передвижением. Из-за этого врачи порекомендовали ему пользоваться ходунками.

На данный момент семья Ливанова не комментировала новости о его состоянии.

Ранее сын Василия Ливанова высказался о резком ухудшении состояния актера. Подробности читайте в этой новости.

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