Опубликовано 21 октября 2024, 10:161 мин.
У 89-летнего Василия Ливанова начались проблемы с опорно-двигательным аппаратом
Mash: у 89-летнего Ливанова начались проблемы с опорно-двигательным аппаратом .
© Strunin Andrey / East News
У 89-летнего Василия Ливанова начались проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, после выписки из больницы у актера начались проблемы с передвижением. Из-за этого врачи порекомендовали ему пользоваться ходунками.
На данный момент семья Ливанова не комментировала новости о его состоянии.
Ранее сын Василия Ливанова высказался о резком ухудшении состояния актера. Подробности читайте в этой новости.
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