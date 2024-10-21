Блогер Даня Милохин не помог приемному отцу после поджога его дома. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дмитрий Тюленев, приемный отец Дани, заявил, что находится вместе с семьей «в безопасном месте». Мужчина не стал раскрывать локацию, но уточнил, что «бомжует» по гостиницам, и пожаловался на финансовое положение. Несмотря на трудности, он не обратился за помощью к Дане, который занимается подготовкой к новому бою.

Как сообщает источник, Дмитрий не может продать дом в Анапе, который пытались поджечь недоброжелатели. За месяц ему пришлось скинуть стоимость с 15 млн до 11,9.

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