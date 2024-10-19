«Все врут»: сын Василия Ливанова высказался о резком ухудшении состояния актера

Старший сын Василия Ливанова Борис ответил на сообщения о том, что состояние 89-летнего актера резко ухудшилось. В беседе с ТАСС он назвал эту информацию «враньем» и «сплетнями».

«Все врут, все сплетни», — заявил Борис Ливанов.

18 октября Telegram-канал Mash писал, что состояние Василия Ливанова резко ухудшилось, ему вызвали скорую помощь. По данным источника, врачи выявили у артиста поражение сосудов головного мозга и высокий риск повторного инсульта. Также Mash сообщал, что звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» отказался от госпитализации и решил лечиться дома.

Напомним, 1 октября появилась информация о госпитализации актера. Уточнялось, что Василий Ливанов попал в больницу с подозрением на инсульт. Как утверждали источники, до этого артиста оперировали в августе — тогда ему удалили тромб и расширили артерии.

15 октября старший сын Василия Ливанова сообщил ТАСС, что артиста выписали.

Ранее сообщалось о том, что жена 75-летнего актера Александра Панкратова-Черного отреагировала на новость о срочной операции актеру.