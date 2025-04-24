У 87-летней певицы Эдиты Пьехи обнаружили признаки деменции и гипертонию. У артистки начались проблемы со здоровьем после того, как она поправилась почти на 30 кг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, у певицы нарушение памяти и дезориентация. За последнее время она набрала порядка 30 кг, так как мало двигается. Лишний вес усугубляет нагрузку на сердце, и из-за этого случаются гипертонические кризы и повышенное давление.

Как утверждает источник, Пьеха почти все время проводит в загородном доме под Санкт-Петербургом в деревне Северная Самарка. Певица живет одна, за ней присматривает персонал.

На данный момент семья артистки не комментировала новости о ее здоровье.

Ранее Стас Пьеха рассказал, что Эдита Пьеха продолжает петь дома на разных языках. Подробности читайте в этой новости.

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