75-летнего актера Михаила Боярского выписали из больницы после падения в театре. Об этом сообщает ТАСС.

В апреле 2025 года Боярского госпитализировали с переломом ребра и ушибом легкого после падения в театре. Как выяснилось, артиста уже выписали из больницы, и в скором времени он вернется на сцену. Правда пока ему нужно ездить на процедуры.

«Михаил Сергеевич уже дома. Собирается играть 27, 29 апреля. Его отпустили домой, он ездит на процедуры амбулаторно», — пишет источник со ссылкой на Театр имени Ленсовета.

Напомним, Боярский является приглашенным артистом Театра имени Ленсовета. Он играет в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».

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