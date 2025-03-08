«Она не поет публично»: чем занимается ушедшая со сцены 87-летняя Эдита Пьеха

Певица Эдита Пьеха уже более пяти лет не появляется на публике и ведет закрытый образ жизни. Ее внук Стас Пьеха рассказал, что 87-летняя артистка продолжает петь, но только дома.

По его словам, Эдита Станиславовна большую часть времени проводит в своем загородном доме под Санкт-Петербургом, смотрит телевизор, а также пересматривает свои старые концерты.

«Она не поет публично. А вот дома - поет, иногда без микрофона просто что-то, на разных языках, в том числе свои песни. Она не может совсем не петь», - разоткровенничался Стас Пьеха в беседе с Kp.ru.

Ранее Стас Пьеха заявил, что Эдита Пьеха не планирует возвращаться на сцену. При этом он подчеркивал, что исполнительница чувствует себя отлично, несмотря на преклонный возраст. Внук Эдиты Станиславовны заверил, что певица не собирается возвращаться на сцену.