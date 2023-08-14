У 49-летнего солиста «Непары» Александра Шоуа родился сын после двух попыток ЭКО. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог певца.

Александр вышел на связь с подписчиками и рассказал радостную новость: он стал отцом в третий раз. При этом имя наследника артист решил сохранить в секрете.

Шоуа сообщил о беременности своей избранницы в апреле 2023 года. После этого возлюбленная певца призналась, что долгое время не могла забеременеть. Вот почему она решилась на ЭКО. После двух неудачных попыток звездная пара решила отказаться от этой процедуры.

Напомним, что у артиста имеется дочь Майя от первого брака. В 2014 году новая избранница Александра родила ему еще одну наследницу. Несмотря на это, пара мечтала вновь стать родителями.

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