Беда не приходит одна: лечащаяся от алкоголизма МакSим рассказала о новой проблеме

Певица МакSим сообщила, что едва не осталась одна из-за алкогольной зависимости. Марина Максимова поделилась откровением с изданием StarHit.

По словам артистки, в состоянии опьянения человек не может адекватно оценивать ситуацию. Вот почему он не замечает, как теряет близких людей и остается в одиночестве. К счастью, в какой-то момент Максимова поняла, что может «потерять все». Именно это заставило ее обратиться за помощью в элитную клинику.

«Я была в клинике с очень популярными людьми и видела их на стадии, когда они, как мне кажется, уже все потеряли. Дай Бог, как-то выкарабкаются», — поделилась эмоциями певица.

По мнению Марины, алкоголь лишь помогает замаскировать проблему, которая на следующий день «вырастает в два раза».

Ранее мы писали о том, что певица МакSим в реабилитационной клинике лечится от зависимости нетрадиционным способом. Подробности смотрите в этой статье.