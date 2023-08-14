Звезда «Солдатов» Игорь Гаспарян может остаться без ноги из-за тяжелой травмы. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог актера.

В соцсети артист записал видео из больницы и показал, как ему ставят капельницу. По словам Игоря, он рискует остаться без ноги, если не будет проведена операция.

Как оказалось, Гаспарян получил травму во время силовой тренировки. Что именно тогда произошло — звезда «Солдатов» не стал уточнять. Вместо этого он сообщил, что врачам необходимо удалить три грыжи из его конечности.

«Вот так спорт с ошибками привел сюда. Левая нога уже сдулась и не держит, как правая. Лечусь, но пока не помогает», — поделился откровением Игорь.

Актер выразил надежду на то, что опытные врачи не позволят ему стать инвалидом. Вот почему в конце своего обращения Игорь с досадой заявил: «Сало — сила, спорт — могила».

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