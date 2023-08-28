У 45-летней певицы Ольги Орловой украли бриллианты в элитном фитнес-клубе. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети артистка рассказала о произошедшем с ней инциденте. По словам Ольги, она стала жертвой вора. Как оказалось, в одном спортивном клубе у нее украли бриллиантовый крест и серьги.

«Я очень мало в жизни потеряла. В основном у меня крали. Вот так отбили всю охоту к спорту», — пожаловалась знаменитость.

Орлова добавила: она всегда тщательно следит за своими вещами. Однако, по ее мнению, от подобных случаев никто не застрахован.

К слову, Ольга не стала уточнять: удалось ли полицейским поймать злоумышленника и вернуть украденные украшения.

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