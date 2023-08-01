«Возьмет шефство»: Орлова рассказала, кому доверит дочь после своей смерти

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала, что после ее смерти старший сын приглядит за младшей сестрой. Певица призналась, что уже говорила об этом с наследником. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

Поклонники в откровенной беседе со звездой задавали ей различные вопросы. Один из фанатов поинтересовался, кто будет приглядывать за дочерью Ольги, которая родилась в феврале этого года. Артистка отметила, что доверит заботу о ней старшему сыну Артему, которому сейчас 22 года.

«Только сегодня говорила с ним о том, что после того, как меня не станет, он возьмет шефство над Анютой, так сказать, приглядит», — написала Орлова в личном микроблоге.

Напомним, что наследник звезды родился в ее браке с бизнесменом Александром Кармановым. После развода Ольга была одна, а потом повстречала предпринимателя по имени Валерий, за которого вышла замуж. В этом году у них родилась дочь Анна.

Поклонники не раз упрекали певицу в том, что она слишком поздно снова стала мамой. Многие писали, что в таком возрасте есть риск умереть и оставить малышку одну. Но звезде все равно на высказывания пользователей Сети. Она рада, что у нее есть еще один ребенок.

В интервью Орлова подчеркивала, что у нее сложились прекрасные отношения с сыном. Новый муж тоже с ним подружился, поэтому они много времени проводят все вместе. Артем окончил бакалавриат МГИМО, а с сентября будет учиться в магистратуре.

Девочка Аня сейчас растет на искусственном питании. Ольга вернулась к работе спустя несколько месяцев после родов. Воспитывать ребенка помогает няня. Артистка очень довольна работой своей сотрудницы и разрешает ей целовать дочку. По словам Орловой, поцелуи – это проявление любви.

Ранее Ольга Орлова призналась, что больше не может ходить на каблуках из-за проблем со здоровьем.